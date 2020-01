Koje sve zdravstvene probleme izaziva zagađenje vazduha i kako se zaštititi

RTS pre 2 sata

Vremenski uslovi, ali i zagađenje uticali su da se poveća broj pacijenata sa respiratornim tegobama, posebno dece. Pulmolog dr Snežana Rsovac upozorava da suspendovane čestice koje se nalaze u zagađenom vazduhu prolaze kroz najmanje disajne puteve i stižu do najudaljenijih delova pluća. Imaju negativan efekat i na razvoj moždanih funkcija, pogotovu kod manje dece, kao i na mogućnost neplodnosti i pojavu niza hroničnih bolesti.

Pulmolog Dečje klinike u Tiršovoj, dr Snežana Rsovac, kaže da je zagađeni vazduh dodatno sa maglom pojačao svoj efekat i da se čestice PM-2,5 i PM-10 zadržavaju u nižim slojevima. "One su u stvari suspendovane čestice koje prolaze kroz najmanje disajne puteve i stižu do najudaljenijih delova pluća i otežavaju normalnu razmenu gasova. Uz to imaju svoj hemijski efekat i utiču na procese u organizmu, ne samo na plućima, gde se odigrava ceo proces, već se kroz brojne