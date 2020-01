Ispalio sedam hitaca u bivšu suprugu: Čekao da Violeta izađe iz kuće, pa je hladnokrvno ubio i pozvao policiju: "Ubio sam je i ne kajem se"

Blic pre 2 sata | Ekipa „Blica“ , Kurir

Branko Manić (50) sa sedam hitaca iz pištolja usmrtio je juče svoju bivšu suprugu Violetu (51) u njenom domu u Ulici Svetozara Miletića broj 15 u Karavukovu.

Kako nezvanično saznaje "Blic" iz izvora bliskih istrazi, zločin se dogodio u ranim jutarnjim časovima posle kraće svađe zbog nerešenih imovinskih odnosa, nakon čega je Branko uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 časova do saslušanja pred nadležnim javnim tužiocem koji će kvalifikovati ovo krivično delo. Rođaci nesrećne žene kažu da je on juče čekao da Violeta izađe iz kuće u dvorište, a kada se ona pojavila, ispalio je u nju sedam hitaca iz pištolja. - Njih