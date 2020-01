Ljubiša Preletačević Beli bojkotuje izbore

Dnevnik pre 1 sat | FoNet

BEOGRAD: Odlučio sam da bojkotujem izbore, ne zato što sam oduševljen tom idejom, nego jednstavno ne postoje ni ljudski, ni finansijski resursi, a ni izbori neće biti fer, ocenio je za "Danas" Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli.

Pošto je to opozicija odlučila, od bojkota očekujem da nešto donese, ali mislim da je to teška priča, rekao je Maksimović. On je ocenio i da je dobro što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno rekao da "Beli nije njegov projekat". Rekao je da nisam njegov, što je okej, ali sa druge strane, ta slatkorečivost, njegova standardna priča. On to radi isplanirano, uostalom kao i sve što radi. Sve vreme me je hvalio da bi ljudi samim tim stekli utisak da sam njegov