Šakota razočaran posle Albe: Za plakanje, izgledalo je kao da se Sikma Ajnštajn igrao s njima

Večernje novosti pre 57 minuta | Beta

Nismo prešli centar, kao da smo igrali rukomet. Svaki pik su udvajali, nismo mogli da probijemo. Šta da kažem kada ne mogu da prođu – rekao je iskusni strateg Crvene zvezde

Trener Crvene zvezde Dragan Šakota bio je vidno razočaran posle poraza od Albe u Evroligi i istakao da je nedostatak energije, ali i izostanci igrača zbog povreda uzrok poraza. - Igrač igra i slabo odigra... To jeste za kritiku. Ovaj poraz jeste za plakanje, jer kontrolisali smo ritam, rezultat i sve... Ne bežimo da smo loše zatvorili utakmicu, jer smo imali priliku u završnici da dođemo do pobede. Jednostavno znam šta je, a to je da smo ostali bez igrača, bez