Vučić se oglasio na instagramu: Nikada više! Pogledajte koja se zastava vijori na Predsedništvu (foto)

BEOGRAD - Ovaj znak bio je simbol pokušaja uništenja jevrejskog naroda od strane nacista.

Danas je simbol časti. 75 godina kasnije. Nikada više - napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu. Ovaj znak bio je simbol pokušaja uništenja jevrejskog naroda od strane nacista. Danas je simbol časti. 75 godina kasnije. Nikada više. . . . This badge was a symbol of the attempted destruction of the Jews by the Nazis. Now it is a symbol of honor. 75 years after. Never again.