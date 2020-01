Mićunović: Izjava Obradovića je izazov za DS, mene ne zanima

RTV pre 56 minuta | Tanjug, Politika, Večernje nov

BEOGRAD - Jedan od osnivača DS-a Dragoljub Mićunović kaže da ga ne zanima uvredljivi tvit lidera Dveri Boška Obradovića na njegov račun, ali ga, dodaje, zanima kakav će biti odgovor demokratski orijentisanog dela Saveza za Srbiju na "izazove Dveri".

"Optužbe Boška Obradovića ne mogu samo tako da ostanu, one će sigurno izazvati jednu raspravu u Demokratskoj stranci, da li će to biti skupština ili Glavni odbor, videćemo", rekao je za "Politiku" Mićunović, koji se našao na meti oštre kritike Obradovića zbog stava da ne bi trebalo bojkotovati izbore. Na pitanje kako komentariše one koji kažu da iza Obradovića stoji neko, možda i Dragan Đilas, odgovara da će se to vrlo brzo videti po tome kakva će biti njihova