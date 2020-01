Prognoza do kraja nedelje: Iz mraza u plus 17, a na planinama sneg

Kurir pre 5 sati

Vremenska prognoza pokazuje da će danas u jutarnjim satima biti mraz, u nižim predelima magla ili niska oblačnost, koja će se samo u većem delu Vojvodine zadržati duže tokom dana.

U ostalim predelima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura će biti od -8 do 0 stepeni, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 13. - Za vikend nas očekuje porast temperature, maksimalna dnevna će biti i preko 10 stepeni, u nedelju ponegde i do 17 stepeni. U subotu se očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima. U nedelju će biti oblačno, na severu suvo, a južnim i centralnim predelima sa kišom, na planinama sa snegom. To će biti velika promena posle