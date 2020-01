Pariz i Vašington postigli dogovor u sporu oko poreza

Blic pre 1 sat | Srna

Francuska i Amerika postigle su dogovor u sporu oko poreza koji je Pariz uveo velikim tehnološkim kompanijama, izjavio je danas francuski ministar ekonomije Bruno le Mer.

Le Mer je nakon razgovora u Davosu sa američkim ministrom finansija Stivenom Mnučinom izjavio da Francuska do decembra neće ubirati porez od tehnoloških giganata iz SAD. On je istakao da će SAD zauzvrat u istom periodu suspendovati recipročne carine kojim su pretili da će uvesti na određene proizvode iz Francuske. "Dve zemlje su se saglasile da će tokom tog perioda do decembra raditi na međunarodnom rešenju spora", naglasio je Le Mer. Francuski i nemački zvaničnici