SZO: sutra donosi odluku o proglašenju globalnog vanrednog stanja

Blic pre 9 sati | Tanjug

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da će sutra odlučiti da li će proglasiti globalno vanredno stanje zbog izbijanja epidemije novog koronavirusa koji se širi iz Kine.

Ukoliko se to dogodi, to će biti šesti put da se proglašava vanredna situacija na međunarodnom nivou tokom poslednje decenije, javio je Rojters. - Donošenje ovakve odluke shvatam izuzetno ozbiljno - rekao je direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus, dodajući da je spreman da je donese samo uz odgovarajuću količinu razmatranja i informacija. On je ovo izjavio nakon današnjeg sastanka nezavisnog panela eksperata koji je organizovala SZO u Ženevi. U međuvremenu, broj