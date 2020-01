Trampov izaslanik u Beogradu - (ne)jednakost između takse i priznanja

N1 Info pre 1 sat | Žaklina Tatalović

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Kosovo Ričard Grenel razgovarao je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o privredi, ali kroz odnose Beograda i Prištine. Cilj mu je, kako kaže, da se povuku sve odluke koje dovode do konflikta i omogući normalan život kako mladi ne bi odlazili.

Izvor: N1 Nemam plan, politiku ostavljam vama ovde sam da poguram i Beograd ali i Prištinu da dostignu ono što žele, kazao je Grenel. "Takse moraju da se ukinu, to je neprihvatljivo, a takođe kampanja o povlačenju priznanja mora da se zaustavi. Moramo da se krećemo u pravcu privrede, novih radnih mesta, a to znači ukidanje taksi koje će dovesti do novog bogatstva i nove trgovine, sa tim se slaže i poslovni svet na Kosovu", naglasio je gost Beograda. Srbija je zbog