Masakr u Nemačkoj: U pucnjavi ubijeno najmanje šestoro

Policija je objavila na Tviteru da je u toku velika akcija, a prema prvim informacijama napadač se nalazi u pritvoru

DOŠLO je do pucnjave u nemačkom gradu Rot am Ze nedaleko od Nirnberga u saveznoj državi Baden-Virtemberg u kojoj je stradalo najmanje šest osoba, prenosi RT. Policija je objavila na Tviteru da je u toku velika akcija, a prema prvim informacijama napadač se nalazi u pritvoru. Pretpostavlja se da nije imao saučesnike, kao i da je najverovatnije poznavao žrtve. - Veća policijska operacija je u Rot am Zeu, gde je došlo do pucnjave u zgradi. Verovatno ima mrtvih, a