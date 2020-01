Aleksandar Vulin: Nema malignog ruskog ili kineskog uticaja u Srbiji

Kurir pre 14 minuta

Rusija i Kina su prijatelji Srbije, ne drže nam pridike i ne uslovljavaju svoje prijateljstvo ničim, pa ni našim ekonomskim ili političkim izborima.

Ako je prihvatljivo da projekte koje finansira EU izvode kineske kompanije u zemljama članicama EU, zašto onda to ne sme da se dešava u zemljama kandidatima za članstvo u EU? Hrvatska može da pravi evropskim parama most koji grade Kinezi, a Srbija ne sme da gradi sa Kinezima auto-put koji sama finansira. Ako je poslanik Krihbaum zabrinut zbog kineskog i ruskog uticaja, neka to najpre reši u svojoj zemlji. Nema malignog ruskog ili kineskog uticaja u Srbiji, nema