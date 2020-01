Džejmsov prodor za proboj na treće mesto večne liste strelaca (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata

Najsjajnija zvezda Lejkersa nadmašio Kobea Brajanta, koji je, igrajući svih 20 sezona za velikana iz Los Anđelesa (1996-2016), postigao 33.643 poena.

Lebronu Džejmsu (35) bilo je potrebno da na meču s Filadelfijom u njenoj dvorani postigne najmanje 18 poena da bi postao prvi pratilac legendarnih Karima Abdula Džabara (38.387) i Karla Melouna (36.928). Brajanta je za poen nadmašio sredinom treće četvrtine, a do kraja meča je postigao još 11 za ukupno 33.655 u svojoj 17. NBA sezoni (u Klivlendu od 2003. do 2010. i od 2014. do 2018, a između u Majamiju; u Lejkersima je od leta 2018). Na glavnom semaforu u obliku