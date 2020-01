Javni dug Srbije spušten na 48,2 odsto BDP-a

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Javni dug Srbije je spušten na 48,2 odsto BDP, izjavila je danas predsednica vlade Ana Brnabić.

"Srbija je spustila javni dug na ispod 50 odsto BDP-a i on sada iznosi 48,2 odsto BDP-a, što je veliki uspeh", naglasila je Brnabić na predstavljanju modernizovanog sistema paušalnog oporezivanja. Brnabić je rekla da je to rezultat sprovedenih mera fiskalne konsolidacije i istakla da je to, takođe, uspeh naše privrede, građana i sprovedenih reformi. "Želimo da napravimo Srbiju svetskim liderom u digitalizaciji i liderom u elektronskoj upravi", poručila je Brnabić.