Vremeplov: Umro Duško Trifunović

NOVI SAD - 2006 - Umro je srpski književnik Duško Trifunović, jedan od najznačajnijih predstavnika takozvane estradne, govorne poezije. Dela: zbirke pesama "Zlatni kuršum", "Pobednički krug", "Šarena laža", "Slobodni pad", "Jetke pripovetke", "Tumač tiranije", "Bukvalno tako", "Poezija", "Šok soba", romani "Gola seča", "Kazneni prostor", "Anđel do anđela", "Davno i daleko". Pop i rok muzičari sa prostora bivše Jugoslavije komponovali su muziku na Trifunovićeve stihove: "Ima neka tajna veza", "Šta bi dao da

Danas je utorak, 28. januar, 28. dan 2020. Do kraja godine ima 337 dana. 814 - Umro je franački car Karlo Veliki. Došao je na presto 768. i vladao je do smrti 814. Prekrojio je kartu čitave zapadne Evrope i proširio je Franačku državu od Severnog mora do Italije i od Atlantika do Češke. Papa LavIIIkrunisao ga je 800. za rimskog cara, što je bio čin s trajnim posledicama po istoriju Evrope. 1457 - Rođen je engleski kralj HenriVII, otac HenrijaVIIIi osnivač dinastije