Prva Australijanka u polufinalu u poslednjih 36 godina

Ešli Barti, vodeća na svetskoj listi, savladala u četvrtfinalu Čehinju Petru Kvitovu (8) sa 7:6 (8:6), 6:2.

Australijska teniserka se u polufinalu sastaje s Amerikankom Sofijom Kenin (15. mesto), koja je bila uspešnija od Tunišanke Ons Žaber (78) sa 6:4, 6:4. I jednoj i drugoj to je bilo prvo učešće među osam najboljih na turirima za grend slem. Poslednja domaća igračica koja je dogurala do polufinala australijskog opena bila je Vendi Turnbul 1984. Savladala ju je Amerikanka Kris Evert sa 6:3, 6:3, a tada se još igralo na travi i to u predgrađu Melburna Kujongu. Ako