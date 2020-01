"Kupio bih automobile, a nekome novac zaista treba"

N1 Info pre 2 sata | Bojan Marinković

Posle plasmana u polufinale Australijan opena, nemački teniser Aleksandar Zverev je ponovio da će, ukoliko osvoji titulu, sav zarađeni novac pokloniti žrvtvama požara u toj zemlji.

Već posle prvog kola je 22-godišnji igrač najavio da će to učiniti i u međuvremenu se nije predomislio. "To je lako reći u prvom kolu, zar ne? I dalje je tako, nadam se da mogu to da ostvarim, održaću obećanje ako osvojim titulu", istakao je Zverev posle trijumfa nad Stanom Vavrinkom - 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Pobedniku Ozi opena pripašće 4.24 miliona australijskih dolara. "Uvek sam govorio da nisam osoba koja juri za novcem. Roditelji su me uvek učili da novcem treba