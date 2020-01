Đoković: Svaka čast Rožeru, igrao je povređen!

Mozzart sport pre 34 minuta

"To mi je i malo smetalo, jer sam više gledao šta on radi, kako se kreće, nego da igram svoju igru. Srećom uspeo sam da se vratim, da osvojim taj set, veoma važan i da podignem igru"

Dve žive legende, ikone svetskog sporta, Novak Đoković i Rodžer Federer završili su svoj jubilarni 50. ples (sada je 27-23 za Srbina). Kao što se i očekivalo, dominirao je naš as i to ne samo zahvaljujući povredi protivnika (prepona desne noge) koja mu nije dozvoljavala da se sve vreme savršeno kreće, već i zaista neverovatnom nivou igre, čak i kada nije bio potpuno fokusiran. Istina, i Nole je imao probleme, po svemu sudeći stomačne te je i on morao da traži pomoć