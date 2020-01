Britanci spremni za Bregzit: ’Ladni kao špricer idemo dalje

RTS pre 3 sata

Tačno 1.317 dana posle referenduma, Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju. Sat na fasadi Dauning strita 10 otkucava minute do, kako to premijer Boris Džonson karakteriše, "povratka suverenitetu". No, za obične građane toliko očekivani dan je potpuni antiklimaks.

U 11 sati uveče po lokalnom vremenu neće se oglasiti Big Ben da obeleži Bregzit. Čuveni sat se već godinama renovira. Restauratori su na stavljanje drevnog sata u pogon pre vremena stavili cenu od pola miliona funti. Donacijama iz 56 zemalja sakupljene su 272.000 funti što je nedovoljno. Umesto toga, projekcija sata pokriva fasadu rezidencije premijera (Dauning strit br. 10) i otkucava minute do, kako to premijer Boris Džonson karakteriše, "povratka suverenitetu".