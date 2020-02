Od pojave koronavirusa u BiH ušlo skoro 4.000 kineza: Granična policija objavila podatke!

Kurir pre 1 sat

Od dana kada su kineske vlasti objavile vest o većem broju slučajeva virusne upale pluća prouzrokovane novom vrstom koronavirusa pa do danas, u Bosnu i Hercegovinu ušlo je 3.873 državljanina Kine.

To je saopštila Granična policija BiH, a podaci se odnose na period od 1. do 30. januara ove godine, prenosi sarajevski portal Klix. "U periodu od 1. do 30. januara 2020. godine policijski službenici Granične policije BiH evidentirali su na ulazu u BiH ukupno 3.873 državljanina Kine", saopštila je GP. Ministarstvo spoljnih poslova BiH svim građanima koji su planirali da putuju u Kinu, preporučilo je da putovanje odlože do dalje, a državljanima BiH koji se trenutno