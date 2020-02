Sašu Kovačevića odvela policija: Pevač nije ni slutio šta će ga sačekati, ovo su detalji!

Kurir pre 53 minuta

Saša Kovačević želeo je da otputuje u Dominikansku Republiku, sa bratom Radetom i ostatkom ekipe zbog snimanja, ali mu se desila jedna neprijatnost.

Pevač nije ni slutio kakav će ga maler poterati. "Saleta je na aerodromu u Njujorku privela policija! Došlo je do neke zabune, pa su ga skinuli sa redovnog leta i odveli u posebnu prostoriju i zadržali par sati, taman da mu let za Dominikanu propadne", otkrio je izvor za "Svet" prenose mediji i dodao da je pevač odmah pitao šta nije u redu: "Odgovor je bio da je to deo rutinske kontrole i da su pooštrene mere opreza. Ubrzo mu je policija vratila dokumenta,