Jokić nadomak tripl-dabla, Lejkersi se oprostili od Brajanta (Video)

MILVOKI – Košarkaši Denvera savladali su Milvoki sa 127:115, uz još jednu sjajnu partiju Nikole Jokić, kome je nedostajala samo jedna asistencija za tripl-dabl.

Srpski as u NBA ligi proveo je u igri 33 minuta i za to vreme ostvario učinak od 15 poena, 10 skokova i devet asistencija, javlja Tanjug. Istovremeno, u emotivnoj večeri, LA Lejkersi su se na utakmici protiv Portlanda oprostili od tragično nastradalog Kobija Brajanta. Prvi meč posle nesreće u „Stejpls centru" u potpunosti je bio posvećen Brajantu, što se odrazilo i na parket jer su gosti