Emotivno veče: Lejkersi se u velikom stilu oprostili od Kobija, igrači i navijači ujedinjeni u suzama (foto) (video)

Hot sport pre 53 minuta | Aleksandar Ilić

Po prvi put nakon tragične smrti Kobija Brajanta, njegove ćerke Điane i još sedmoro osoba na terenu su se našli igrači Los Anđeles Lejkersa.

Veliki naboj emocija, emotivnih govora, snimaka posvećenih Brajantu i skandiranje sa tribina Kobiju i Điani obeležili su meč, u kome je rezultat bio u drugom planu, ali su ipak Trejlblejzersi slavili rezultatom 119:127. LeBron in tears is all of us right now