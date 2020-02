Trinkijeri: Derbi se igra glavom, srcem i stomakom

Beta pre 6 sati

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je danas da se njegova ekipa neće štedeti i da neće kalkulisati u predstojećem meču protiv Crvene zvezde i istakao da se derbi igra glavom, srcem i stomakom.

"Ne mogu da pričam o derbiju, a da ne stavim na sto i Virtus, jer je specifična situacija. Dve velike utakmice, važne utakmice u tri dana. U ta tri dana putovanje, trening, taktička priprema... Sve utakmice su jako važne što znači da mi nećemo gledati kalkulacije, da se štedimo. Nije to naš cilj i tako se ne igraju ovakve utakmice jer onda pokažeš neku slabost", rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu.

Košarkaši Partizana gostovaće sutra Crvenoj zvezdi u utakmici 18. kola ABA lige.

Crno-beli su prvi na tabeli regionalnog takmičenja sa 14 pobeda i tri poraza, dok je Zvezda trenutno šesta sa skorom 11/6.

"Na papiru bi se reklo da je ova utakmica važnija za Zvezdu nego za nas, ali ja se slažem s tim. Svaka utakmica, svaki bod, svaka akcija u ABA ligi je važna za sledeću utakmicu, za plej-of. Zato moramo igrati jako čvrstu utakmicu", rekao je Trinkijeri.

Trener Partizana je istakao da za njega Zvezda nije tim koji je izgubio poslednje tri utakmice u Evroligi.

"Zvezda se puno promenila, vrlo iskusan trener, Panter i Štimac su očigledno nešto doneli ekipi... Za mene Zvezda nije ekipa koja je izgubila poslednje tri utakmice u Evroligi. Igrao sam ovu Evroligu, ovaj format i znam šta to znači. Meni je Zvezda ekipa koja je dobila Armani, ekipa koja je u Lionu imala minus 20...", rekao je Trinkijeri.

"Ove poslednje utakmice su samo stvar koja još jednom dokazuje da u ovoj Evroligi nije dovoljno pet ili deset miliona, potrebno je 15 samo da preživiš. Da li je to realno imati ili ne, to njih uopšte ne brine. To je takva konkurencija, toliko utakmica... Zato očekujem pravu utakmicu, protiv teškog protivnika", dodao je on.

On je naveo i da očekuje drugačiju utakmicu u odnosu na prvu u sezoni.

"Oni su su drugačiji i mi smo, kako se kaže u Italiji - puno je vode ispod mosta prošlo. Te velike utakmice bi trebalo da se igraju glavom, srcem, a ja dodam i srcem-mu****, ali i stomakom. Treba ti instikt, trebaju ti stvari koje nisu svakodnevne", rekao je Trinkijeri.

Trener Partizana je dodao da situacija sa Redingom "ne ide na dobro". "Imamo još dva-tri mala problema, kao i sve ekipe", rekao je Trinkijeri.

Kapiten crno-belih Novica Veličković je poručio da je debri utakmica u kojoj nema favorita, ali da je Zvezda možda u blagoj prednosti pošto je domaćin.

"Nijedan derbi koji sam do sada igrao nije bio isti. Očekuje nas teška utakmica, jedan težak period za nas je u toku. Darušafaka, Zvezda, Virtus, Budućnost... Imali smo vremena od srede da se regenerišemo i pripremimo, ali ne znači puno ni to što su oni igrali u petak. Gledaćemo da pružimo što bolju partiju i da iz meča izađemo kao pobednici ako je moguće", rekao je Veličković.

Novinare je zanimalo i da li je igračima više u glavi predstojeći meč protiv Virtusa u Evrokupu.

"Meni nije. Nezgodno je što Virtus dolazi u sredu, ali derbi je priča za sebe, priča ove zemlje i ovog grada i nama puno znači u borbi za prvo mesto pred plej-of", istakao je Veličković i dodao da derbi odlučuje želja i borba.

Utakmica se igra sutra od 18.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".Čestitam Novaku i celoj SrbijiTrener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri čestitao je danas Novaku Đokoviću osvajanje trofeja na Australijan openu i istakao da je srpski teniser ponovo dokazao da je veliki šampion.

"Želim da iskoristim priliku da čestitam Novaku. Dokazao je još jednom šta znači biti ne šampion, nego veliki šampion", rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu.

Đoković je danas osvojio osmu titulu na Australijan openu pošto je posle velike borbe u pet setova pobedio Dominika Tima.

"Gledao sam meč, izdržao je nalet mladog, talentovanog igrača na početku, uspeo je da sve probleme okrene u svoju korist i osvojio je ovu fantastičnu titulu... Čestitam Novaku i celoj Srbiji. Mislim da je on na ovom području sportista decenije", istakao je trener Partizana.

Košarkaše Partizana sutra od 18.00 očekuje meč protiv Crvene zvezde u ABA ligi, pa je novinare zanimalo da li je Trinkijeri naučio nešto od Đokovića što bi mogao da primeni na derbiju.

"Ja svakog dana gledam te stvari, svakog dana gledam da nešto 'ukradem'... To je nivo koncentracije... On je tako bio strpljiv tokom meča, to nama treba", rekao je Trinkijeri.

(Beta, 02.02.2020)