Struka i javnost zaprepašćeni izborom novog v.d. direktora MSUB

Danas pre 22 minuta | Piše: A. Ćuk

Struka i javnost zaprepašćeni izborom novog v.d. direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu Viktora Kiša.

– Celokupnu javnost, a posebno stručnjake, vest o izboru Viktora Kiša za v.d. direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, je zaprepastila – kaže dr istorije umetnosti Irina Subotić, odgovarajući na pitanje Danasa kako komentariše ovaj izbor. Ona skreće pažnju da Kiš nije ni znao za konkurs za direktora MSUB. – On kaže da nije ni znao da je bio raspisan konkurs i da ga to nije interesovalo, ali je on hrabro izneo „svoj plan“ o radu Muzeja – u kojem će da