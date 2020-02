Lomio stakla, krao novac, cigarete, piće

Dnevnik pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su I. P. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela teška krađa.

Sumnja se da je on u januaru ove godine na teritoriji opština Palilula i Savski venac, u noćnim časovima lomio stakla na ulaznim vratima ugostiteljskih i trgovinskih objekata iz kojih je iznosio novac, cigarete i alkoholna pića. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, navodi se u saopštenju MUP-a.