Zvezda izdala saopštenje pred derbi: Evo ko može da gleda meč sa Partizanom

Kako je ranije najavljeno, na tribinama će biti samo navijači crveno-belih, a sa Malog Kalemegdana, nekoliko sati pred početak meča objavljeno je dodatno pojašnjenje.

We’ve got the Belgrade eternal derby coming up tonight in #ABALiga! Who you got? RT = @kkcrvenazvezda LIKE = @PartizanBC pic.twitter.com/ymegQVZgI9 — ABA Liga (@ABA_League) February 3, 2020 Zvezdino saopštenje tim povodom objavljeno je na klupskom sajtu i u nastavku ga prenosimo u celini: – Klub još jednom podseća da je ovaj meč proglašen utakmicom “povišenog rizika” nakon sastanka sa predstavnicima MUP RS i svih službi koje su uključene u organizaciju ove