Novi uslovi za refundaciju PDV-a na bebi opremu

N1 Info pre 1 sat | Beta

Uslovi za refundaciju PDV-a na kupovinu hrane i opreme za bebe izmenjeni su od 1. februara, odnosno usklađeni su dinarski iznosi sa inflacijom u 2019. godini, podsetila je Poreska uprava Srbije.

Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da se pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do iznosa od 80.323,24 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 45.898,99 dinara, a u drugoj do 34.424,25 dinara. Pravo na refundaciju PDV–a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj, odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od