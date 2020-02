Vesti online pre 4 sata

Nikola Jokić je odigrao novu sjajnu partiju i doneo je pobedu Denveru na gostovanju Juti od 98:95, a srpski centar je ostvario svoj 11. tripl-dabl ove sezone i ukupno 38. u karijeri uz fantastične brojke od 30 poena, 21 skok i 10 asistencija!

Nikola Jokic HITS to put the Nuggets up 1 with less than a minute remaining