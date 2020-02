Danas oblačno, na planinama sneg, za vikend sunčano

Blic pre 46 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti očekuje umereno do potpuno oblačno vreme u planinskim predelima, a ponegde i na severu i istoku slab sneg, saopštio je danas RHMZ.

Ujutru će biti slab do umeren mraz, a posle podne i uveče doći će do postepenog razvedravanja. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i u planinskim predelima i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -7 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. I u Beogradu se očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo, duvaće severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do 0 stepeni, a najviša dnevna oko 6. Za dane vikenda u jutarnjim satima očekuje se slab i umeren