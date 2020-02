Borelj kritikovao Gretin sindrom

Danas pre 7 sati | Piše: FoNet

Šef evropske diplomatije Đuzep Borelj žestoko je kritikovan zbog komentara koje je izneo na račun mladih aktivista za očuvanje životne sredine.

„Sumnjam da su ti mladi ljudi ozbiljno posvećeni borbi protiv klimatskih promena, što bismo mogli da nazovemo Greta sindromom“, rekao je Borelj na današnjoj raspravi koja je na tu temu vođena u Briselu. On je istakao da bi želeo da zna da li su mladi ljudi koji na demonstracijama u Berlunu pozivaju da se usvoje mere u borbi protiv klimatskih promena svesni koliko bi ih to koštalo. „Zanima me da li su oni spremni da prihvate niži životni standard obezbeđujući