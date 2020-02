Kineski ambasador u SAD: Korona virus nije biološko oružje

Danas pre 13 sati | Piše: FoNet

Ambasador Kine u Americi Cui Tjankaj demantovao je spekulacije da je novi korona virus biološko oružje i rekao da je to „apsolutna besmislica“.

„Postoje spekulacije i govorkanja. Neki kažu da je taj virus možda izašao iz vojne laboratorije u Americi, a ne u Kini. Kako možemo da verujemo u sve te budalaštine, to je apsolutna besmislica“, rekao je Tjankaj, prenosi Sputnjik. On je istakao da još nije utvrđeno odakle potiče novi virus, a prema prvim istraživanjima on se preneo sa životinja na ljude. „Moramo da saznamo više o tome“, kazao je Tjankaj, priznajući da je možda prva reakcija na virus bila nedovoljno