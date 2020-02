Vesić: Tri miliona evra za vodovod u Leštanu, Vinči i Kaluđerici

Danas pre 8 sati | Piše: FoNet

Grad Beograd i Opština Grocka u narednih godinu dana uložiće tri miliona evra kako bi svi stanovnici naselja Leštane, Vinča i dela Kaluđerice bili priključeni na gradsku vodu, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić, prenosi Beoinfo.

On je prilikom obilaska radova u Leštanima, zajedno sa državnim sekretarom u MUP Milosavom Miličkovićem, podsetio da je pre šest godina projekat regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac bio zapostavljen i zaustavljen na oko 40 odsto urađenog, te da je poslednjih godina on nastavljen. „Do 2022. godine regionalni vodovod će ‘stići’ do Mladenovca, a u međuvremenu priključujemo određena naselja kako bi ljudi dobili stabilno vodosnabdevanje. U prvoj fazi, koja je vredna