Bajaga u pozorištu: Ovako je izgledala prva proba mjuzikla "Sa druge strane jastuka"

Blic pre 11 minuta | Tatjana Nježić

Radimo kao da je podnaslov: samo nam je ljubav potrebna, kaže o novom mjuziklu Pozorišta na Terazijama reditelj Jug Radivojević.

Kišno i vetrovito prepodne 12. februara. Tačno je 11 časova. Sala na trećem spratu Pozorišta na Terazijama ispunjena do poslednjeg mesta. Na čelu stola reditelj Jug Radivojević, do njega direktor Aleksandar Đaja, glumci - kako to obično biva - svojim opaskama boje atmosferu... Sve je spremno za prvu čitaću probu mjuzikla "Sa druge strane jastuka" baziranom na popularnim muzičkim numerama Momčila Bajagića, za koji je libreto napisao Stevan Koprivica. S malo