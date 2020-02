Nije mnogo proveo na parketu, ali je zapevao: Bobi izveo numeru Šabana Šaulića za radost velikog broja Srba u dvorani (video)

Hot sport pre 1 sat | Darko Noveski

Dalas je jutros u ‘srpskom derbiju’ pobedio Sakramento Kingse, a pobedu Mevsa znao je da proslavi naš centar Boban Marjanović.

Srpski gorostas se posle meča družio sa našim navijačima, a posle razgovora došlo se do pesme. Boban Marjanović je izabrao hit numeru našeg legendarnog pevača Šabana Šaulića ‘S namerom dođoh u veliki grad’. Evo kako je to izgledalo: . @BobanMarjanovic serenading the Dallas Serbian community tonight after the W