Maestralni Dončić razmontirao svoj nesuđeni tim: Bjelica i Bogdan „nevidljivi“ u porazu Kingsa (VIDEO)

Vesti online pre 7 sati

Košarkaši Dalas Meveriksa pobedili su Sakramento Kingse na svom parketu 130:111, a ponovo je najbolji u dresu tima iz Teksasa bio Luka Dončić.

Domaći su od vođstva 25:13 kontrolisali meč u Amerikan erlajnz centru i Sakramento je u samo dva navrata drugog perioda imao minimalnu prednost. Do poluvremena je Dalas ponovo otišao na dvocifreni plus, a on je tokom treće deonice bio i +23. Tada je bilo pitanje samo kojom razlikom će se ovaj duel okončati, pošto Kingsi do kraja nisu uspeli da priđu na manje od 15 poena zaostatka. U Dalasu, Blistao je Luka Dončić sa 33 poena, 12 skokova i osam asistencija. Boban