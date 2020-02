Vremenska prognoza - 15. februar

RTS pre 1 sat

Noćas i ujutru ponegde kiša, na planinama sneg, zatim prestanak padavina. Tokom dana i sunce i oblaci. Biće i malo toplije, jutarnja temperatura od -1 do 5, najviša od 8 do 12 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 15.02.2020. Subota: Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo još ujutru na jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom, u planinskim predelima sa slabim snegom. U Negotinskoj Krajini pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 5, najviša od 8 do 12 stepeni. 16.02.2020. Nedelja: Ujutro hladno, ponegde slab mraz, u toku dana sunčano i toplije.