Građanski protest: Putevima Vesićevih ruševina

Danas pre 28 minuta | Piše: FoNet

Učesnici večerašnjeg Građanskog protesta završili su šetnju u Hercegovačkoj ulici, a aktivista Srđan Marković je za nelegalno rušenje objekata u toj ulici u aprilu 2016. godine optužio brata predsednika Srbije Andreja Vučića i tadašnjeg gradonačelnika Sinišu Malog.

On je rekao da su oni isto bili tamo, kao „šefovi spartanaca iz Pančeva, plaćenika iz kluba Sparta“ koji su, kako je ustvrdio, to uradili zajedno sa članovima, kik boks kluba Taurunum, i bagerima Milenium tima. Marković je ukazao da se ni danas zvanično ne zna ko je to uradio, istraga stoji, a Aleksandar Vučić je rekao „da su to uradili idioti“. „A jedan od tih idiota bio je i njegov brat“, konstatovao je on. Marković smatra da bi Hercegovačka ulica trebalo da