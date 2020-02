NBA liga je dala najlepši omaž Kobiju Brajantu

Noizz pre 4 sata

Prvi čovek NBA lige Adam Silver objavio je promenu naziva nagrade za najkorisnijeg igrača All star utakmice.

U Čikagu će se u noći između nedelje i ponedeljka odigrati najatraktivnija utakmica u sezoni, sa posebnim osvrtom na nedavnu tragičnu pogibiju Kobija Brajanta. Tako je odluka lige da priznanje za MVP-ja tog meča zvanično nosi naziv "Kobe Bryant MVP Award". – Niko nije simbol "All stara" kao što je to Kobi Brajant – rekao je Silver. Sam Brajant je u karijeri 18 puta igrao na "All star" utakmici, a četiri puta je bio najkorisniji igrač, piše HotSport. – Razmišljali