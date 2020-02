Vremenska prognoza - 17. februar

RTS pre 2 sata

Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra tokom dana pretežno vedro. Nastavlja se priliv toplog vazduha, temperatura iznad proseka, jutarnja do 6, najviša od 10 do 18 stepeni. I u Beogradu još jedan dan suncem obasjan... I ugrejan na 17 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 17.02.2020.Ponedeljak Ujutru ponegde slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura od -3 do 6, najviša od 13 do 18 stepeni, a u Negotinskoj Krajini 10 stepeni. 18.02.2020.Utorak Umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do