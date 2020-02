Amerikanci evakuisani sa kruzera u Japanu krenuli kući: Razbesnelo ih je što će u SAD biti u novom karantinu!

Kurir pre 3 sata

Oko 400 američkih državljana sa kruzera Dajmond princes, usidrenog kod japanske luke Jokohama, poletelo je danas za SAD, gde će još 14 dana provesti u karantinu, što je neke od njih razljutilo.

Kako prenosi CNN, karantin za Amerikance koji su danas krenuli ka SAD je obavezan, a oni koji su odlučili da ostanu na kruzeru do isteka karantina, 19. februara, moraće da ostanu još 14 dana u Japanu. To je izazvalo nezadovoljstvo kod putnika, koji postavljaju i pitanje zašto je američkoj administraciji trebalo toliko vremena da reaguje i šta je izazvalo tako dramatičnu odluku. "Od tragedije, preko komedije do farse", napisao je na Tviteru američki putnik Metju