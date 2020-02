Vučić u "Ćirilici": Moćna evropska zemlja tražila da nam Priština uvede takse

Blic pre 8 sati | S. B. M.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras gostujući u emisiji "Ćirilica" na TV Hepi da je ponosan zbog toga jer su neki ljudi napravili četiri sata filma o njemu, ali da im to ne pomaže jer ne mogu da pronađu ništa o njemu. - Ja odem dva dana u Minhen, vratim se ovde i sastanem sa Srbima iz regiona, da dodelim odlikovanja, da potom letim u Brisel... Za sve to vreme oni koji me mrze prave filmove. Jedinstven sam po tome da su neki ljudi napravili četiri