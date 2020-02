Idemo, majstore! Kecmanović uspešan na startu u Delrej Biču

Blic sport pre 8 sati | JDM

Miomir Kecmanović nastavio je sa dobrim izdanjima ove sezone.

On je na startu turnira u Delrej Biču bio uspešniji od Džordana Tompsona iz Australije, mada mu je rival predao meč na početku drugog seta, kod rezultata 1:0 u setovima i 15:40 u prvom gemu drugog seta za srpskog igrača. je odlično počeo, do brejka je stigao u trećem gemu, iskoristivši treću brejk loptu. Još jednom je mladi srpski teniser oduzeo servis protivniku, bilo je to u sedmom gemu, da bi zatim sigurnim servisima zatvorio set sa 6:2. Počeo je Kecmanović