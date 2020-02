Đurić čestitao Grenelu, videćemo da li će on biti specijalni izaslanik za pregovore

RTV pre 7 minuta | Tanjug, TV Hepi

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić ocenio je danas da je postavljanje Ričarda Grenela na čelo 17 obaveštajnih službi SAD važna vest, ali da će se tek videti kako će se to odraziti na američku ulogu u dijalogu Beograda i Prištine, kao i da li će Grenel ostati specijalni izaslanik za pregovore između Beograda i Prištine ili će to biti neko drugi.

Đurić je kazao da razgovori koje je srpski tim vodio sa Grenelom nisu bili laki, ali da je on u tom posredovanju imao pragmatičan stav koji je doveo do rezultata - potpisivanje pisma o namerama za otvaranje železničkog saobraćaja i izgradnje auto-puta koji će povezati Beograd i Prištinu, kao i obnavljanje avio-linije. "Čestitam Grenelu na novoj poziciji. Reč je o poziciji koja znači da je on sada koordinator 17 obaveštajnih službi i da upravlja budžetom od 56