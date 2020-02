Turska će aktivirati ruske sisteme S-400

Blic pre 20 minuta | Srna

Turska će aktivirati sisteme protivvazdušne odbrane S-400 koje je kupila od Rusije, izjavio je turski ministar odbrane Hulusi Akar. On je za "Si-En-En turk" rekao da ne treba sumnjati u to da će Ankara aktivirati ruske sisteme. Turski ministar dodao je da se nastavljaju razgovori sa SAD o kupovini američkih raketnih sistema "patriot". Akar je izjavio i to da bi SAD mogle da pošalju raketne sisteme "patriot" u Tursku, kako bi turska vojska mogla da ih upotrebi u