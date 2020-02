Vesić predlaže da svi na skelama moraju da imaju zastore s umetničkim delima Narodnog muzeja

Danas pre 12 sati | Piše: FoNet

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će se početkom marta pred odbornicima Skupštine grada naći odluka da svi koji grade na skelama moraju da imaju zastore sa odštampanim umetničkim delima Narodnog muzeja.

O tome je postignut dogovor sa Narodnim muzejom, rekao je Vesić za Studio B i dodao da će svi investitori sa linkova na sajtu grada Beograda i Narodnog muzeja besplatno moći da „povuku“ slike umetničkih dela, preneo je Beoinfo. On je rekao da će to ubuduće biti obaveza svih investitora, jer se to radi svuda u svetu. Vesić je podsetio da će novim generalnim urbanističkim planom grada Beograda, koji će stupiti na snagu 2021. godine, biti uvedena nova pravila kada su