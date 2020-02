Lalatović: ''Čestitam mom drugu Dekiju, ali da je ostalo 10 na 10...''

Sportske.net pre 1 sat | Beta

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras Vojvodinu sa 2:0, u 22. kolu Super lige Srbije.

Trener Vojvodine Nenad Lalatović je kazao da je njegova ekipa hrabro počela utakmicu i da nije mogla da se nosi sa rivalom kada je ostala sa igračem manje. "Hrabro smo ušli u utakmicu, nismo pokušavali da se branimo, samo smo kada nas je Zvezda na to naterala. Iz prvog šuta smo nesrećno primili gol, drugi sa 30 metara. Da smo ostali egal, 10 na 10, ko zna šta bi bilo do kraja. Ovako sa igračem manje teško je ovde na Marakani", kazao je Lalatović. On je čestitao