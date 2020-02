Zemljotres potresao Tursku, ima mrtvih, urušeno više od 1.000 zgrada

Sputnik pre 1 sat

Najmanje osam osoba, od kojih su troje deca, izgubilo je život u zemljotresu koji je pogodio granicu Turske i Irana. Ima zarobljenih u ruševinama.

Evropski mediteranski seizmološki centar saopštio je da je zemljotres jačine 5,7 jedinica Rihtera pogodio pogranični deo Turske i Irana. Epicentar zemljotresa bio je na pet kilometara dubine. Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Šojlu je saopštio da je urušeno 1.066 zgrada. The #earthquake that occurred in Iran was also felt in #Van where eastern part of Turkey. those who died in a village four of them was children #deprem pic.twitter.com/gmFrlufPY5 — Yusuf