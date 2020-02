Poslanici opozicionih stranaka traže povlačenje Zakona o nestalim bebama

Danas pre 1 sat | Piše: M.R.M

Macura: Roditelji čija su deca nestala ne žele novac već istinu Poslanici više opozicionih stranaka u Skupštini Srbije zatražili su polačenje iz skupštinske procedure Predloga zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta, a koji je na dnevnom redu sednice parlamenta.

Ocenjeno je da taj zakon neće omogućiti roditeljima čija su deca nestala da saznaju istinu o svojoj deci, niti ko je kriv za krađu beba. Zoran Živković, poslanik Nove stranke naveo je da pisac ovog zakona ne očekuje da se nađe put do deteta, a bez toga toga besmisleno je pisati bilo šta, a posebno tačku koja kaže da će postojati nadoknada za izgubljeno dete čija će se visina meriti intenzitetom pretrpljenog bola i to do 10.000 evra. “Po kojim će se kriterijumima