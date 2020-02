Hladno jutro u Srbiji: Danas oblačno, ponegde s kišom i olujnim vetrom

Kurir pre 20 minuta

U većem delu Srbije tokom jutra prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.

Danas na jugu Srbije suvo vreme. Počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar, koji će na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji ponegde imati i udare olujne jačine. Krajem dana vetar će biti u slablјenju. Jutarnja temperatura u većini mesta od četiri do osam, na jugu od minus jedan do tri, najviša dnevna od 11 do 14. Prema izlgedima za narednih sedam dana, u utorak pretežno sunčano i toplije. U sredu postepeno naoblačenje, a uveče i tokom noći s kišom, na visokim